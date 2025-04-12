Заморозки ночью и до +15°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 13 апреля

В Киевской области в воскресенье, 13 апреля, без осадков, ночью и утром местами синоптики прогнозируют туман и заморозки по области. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 13 апреля на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью заморозки в воздухе 0-5°С (II уровень опасности), в Киеве 0-2°С (I уровень опасности); температура днем по области 10-15°С тепла, в Киеве 13-15°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +13°С…+15°С; Мироновка +12°С…+14°С; Фастов +13°С…+15°С; Яготин +13°С…+15°С; Барышевка +13°С…+15°С; Борисполь +13°С…+15°С и Вышгород +12°С…+14°С.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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