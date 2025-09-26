Заморозки ночью и без осадков днем: прогноз погоды по Киевской области на 27 сентября

В Киевской области в субботу, 27 сентября, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью ожидаются заморозки, а днем воздух максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 27 сентября по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 12-17°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем около 15°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области. Ночью 27 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

