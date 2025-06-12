'Забирали все авто подряд': в Киеве эвакуаторы провели рейд возле бизнес-центра 'Парковый'. Фото

В центре Киева эвакуаторы провели рейд возле бизнес-центра "Парковый". Коммунальщики убирали все машины, которые были припаркованы с нарушением – от обычных до элитных

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Об этом сообщили в социальных сетях. За такую "парковку" предусмотрена административная ответственность.

"Сегодня в Парковом очередной форум-семинар-вебинар и так далее с участием успешных и не очень бизнесменов. Топы, ФОПы и запаркованные на зеленой зоне попы. Спасибо Инспекции по парковке за отработку "бизнес-элиты", которая портит все вокруг, чтобы пару часов ходить с важным лицом на каком-то собрании. Жаль, что всех не заберешь на штраф-площадку, а стоило бы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что водители оставляли свои машины не только на газонах, но и пешеходной части дороги, в частности, таким образом, что люди были вынуждены выходили на проезжую часть, чтобы обойти эту "парковку".

Стоит добавить, что коммунальщики эвакуировали все машины, без исключений: от обычных до элитных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель BMW оставил свою машину прямо на газоне вплотную к детской площадке.

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