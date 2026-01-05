Взрыв авто на Оболони: в Киеве задержали 24-летнюю причастную к теракту. Все подробности, фото и видео

Правоохранители Киева и СБУ задержали злоумышленницу, которая, по информации следствия, взорвала внедорожник военнослужащего в Оболонском районе. Ею оказалась 24-летняя местная жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины и пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теракт на Оболони

"Вчера (4 января. – Ред.), около 10:30 часов, в Оболонское управление полиции поступило сообщение о взрыве автомобиля Land Rover возле жилого дома на улице Героев Днепра", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, при осмотре места происшествия они обнаружили вблизи эпицентра взрыва мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику. По результатам разыскных мероприятий полицейские совместно с работниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта. Ею оказалась 24-летняя жительница столицы.

Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года вышел представитель спецслужб РФ. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1 500 долларов, однако денег она так и не получила.

По инструкциям "куратора" киевлянка самостоятельно изготовила взрывное устройство в домашних условиях. Деньги на закупку компонентов злоумышленница получила от рашистов на собственную банковскую карту. Часть российских средств для конспирации была перечислена на реквизиты ее отца, которые она предоставила куратору из РФ.

Женщина заложила взрывчатку под авто и установила скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени. Когда военнослужащий со своей знакомой подошел к машине – произошел взрыв. В результате они получили телесные повреждения, в частности осколочные ранения и контузию.

Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении по факту совершения террористического акта (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, она подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который совершила в декабре прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали трех пособников врага, которые устроили теракт в Дарницком районе Киева. В результате первого взрыва погиб военнослужащий Нацгвардии и были травмированы еще два человека, а из-за второго взрыва ранения получили двое полицейских, прибывших на вызов.

