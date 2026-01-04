СБУ заявила о теракте в Киеве: ранен военный. Все подробности

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 4 января, взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина-военнослужащий.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и столичная городская прокуратура. Правоохранители квалифицируют покушение как теракт.

По предварительным данным следствия, взрыв прогремел около 10:30 во дворе дома на ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 УК – террористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей. СБУ совместно с полицией проводит соответствующие следственные действия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Напомним, ранее в Киеве на Виноградаре поздно вечером 26 декабря произошел взрыв в пассажирском автобусе. Это случилось, когда транспортное средство было на конечной остановке без пассажиров, внутри находился только водитель. Предварительно, он не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе 16-летняя девушка упала в яму с кипятком, которая образовалась в результате аварии теплосети. Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!