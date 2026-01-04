УкраїнськаУКР
СБУ заявила о теракте в Киеве: ранен военный. Все подробности

Илья Рябинин
Жизнь столицы
1 минута
4,8 т.
В Оболонском районе Киева в воскресенье, 4 января, взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина-военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и столичная городская прокуратура. Правоохранители квалифицируют покушение как теракт.

По предварительным данным следствия, взрыв прогремел около 10:30 во дворе дома на ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 УКтеррористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей. СБУ совместно с полицией проводит соответствующие следственные действия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Напомним, ранее в Киеве на Виноградаре поздно вечером 26 декабря произошел взрыв в пассажирском автобусе. Это случилось, когда транспортное средство было на конечной остановке без пассажиров, внутри находился только водитель. Предварительно, он не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе 16-летняя девушка упала в яму с кипятком, которая образовалась в результате аварии теплосети. Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии госпитализировали.

