Выманил у волонтеров 1,5 млн грн под видом приобретения дронов для ВСУ: в Киеве разоблачили злоумышленника. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили жителя Киева, который, по информации следствия, выманивал у волонтеров деньги под видом приобретения дронов для ВСУ. В общем, мошенник "заработал" 1,5 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины на столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Киеве еще одну мошенническую схему присвоения благотворительных взносов на ВСУ. Дельцы украли почти 1,5 млн грн, которые украинские волонтеры заплатили за FPV-дроны и амуницию для нужд фронта", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, схему организовал столичный предприниматель, который занимался онлайн-торговлей комплектующими для БПЛА и военным снаряжением. Для реализации сделки он создал вебсайт и страницу в Instagram, через которые благотворители могли заказывать беспилотные системы для ВСУ. Также на этих интернет-платформах он обещал потенциальным клиентам быстрые и качественные поставки продукции.

Однако, как только поступала оплата, злоумышленник поставлял заказчикам бракованный товар или вообще забирал деньги и не выходил на связь. Для того, чтобы скрыть преступления, делец использовал банковские реквизиты своих знакомых, а полученные средства обналичивал через сообщников. Среди них – менеджер, бухгалтер и подконтрольные "ФОПы" коммерческой структуры организатора схемы.

"Бизнесмена" задержали по месту жительства – во время обыска у него обнаружены смартфон, документация и печати с доказательствами преступлений. Ему сообщили о подозрении по факту совершения мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделкам с волонтерскими средствами.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни разоблачили мошенническую схему, где благотворители завозили авто как гуманитарную помощь для ВСУ, оформляли их на организацию и продавали за наличные. Правоохранители изъяли 14 автомобилей, деньги и документы, а к сделке причастны по меньшей мере шесть человек.

