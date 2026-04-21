Продавали за наличные автомобили, которые предназначались ВСУ: в Украине разоблачили масштабную мошенническую схему

На Волыни разоблачили мошенническую схему, где благотворители завозили авто как гуманитарную помощь для ВСУ, оформляли их на организацию и продавали за наличные. Правоохранители изъяли 14 автомобилей, деньги и документы, а к сделке причастны по меньшей мере шесть человек.

Видео дня

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. К организации сделки причастны представители благотворительного сектора, которые использовали доверие и упрощенные правила ввоза гуманитарных грузов в собственных интересах.

По данным следствия, организатором незаконной деятельности был руководитель одной из благотворительных организаций Волыни. К реализации схемы он привлек еще пять человек. Группа действовала по четко отработанному механизму:

автомобили ввозились в Украину как гуманитарная помощь для ВСУ;

на границе оформлялись по упрощенной процедуре;

после ввоза машины ставились на временный учет;

оформляли документы на благотворительную организацию;

далее авто продавали за наличные.

Таким образом злоумышленники фактически создали нелегальный "авторынок", используя гуманитарный статус для обхода таможенных процедур и налогов. Операция по разоблачению схемы была проведена совместно с детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Правоохранители задокументировали деятельность группы и провели серию санкционированных обысков. Во время следственных действий было обнаружено:

14 автомобилей;

денежные средства;

черновую бухгалтерию;

документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Материалы стали доказательной базой по делу. Правоохранители отмечают, что борьба с подобными схемами будет усиливаться, ведь речь идет не только об экономических преступлениях, но и о вопросах национальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Одесской области разоблачили схему с "призрачными" солдатами, через которую командование воинской части присвоило почти 16,7 млн грн бюджетных средств. К сделке привлекли не менее 19 фиктивных "военных", а организаторам грозит до 10 лет заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!