В сети показали, как менялась Бессарабская площадь в Киеве на протяжении нескольких столетий. Архивные фото

Бессарабская площадь в Киеве возникла в начале XIX века в качестве торговой площади, куда приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии. Мало кто знает, что раньше на ее месте существовало кладбище, основанное лютеранской общиной столицы.

Архивные фото тех лет, в частности, в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Свое современное название эта локация получила в 1881 году.

"На протяжении всей истории Бессарабская площадь претерпевала значительные изменения. В Киеве она возникла в начале XIX века как торговая, куда по Васильковскому пути приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии (Молдова)", – рассказал Степанец.

Он добавил, что там, где сегодня начинается бульвар Шевченко, размещалось старое лютеранское кладбище, а уже в начале 1870-х годов на площади появился цирк Жермена Бретона.

В 1887 году на площади планировали построить часовню, а в следующем – большой храм по случаю 900-летия Крещения Руси. Еще раньше здесь хотели установить памятник Богдану Хмельницкому, но ни одно из этих намерений не было реализовано.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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