Всю жизнь в одной машине: в Киеве патрульные помогли пожилому водителю-переселенцу, у которого сломалась машина. Видео

В Киеве неравнодушные прохожие и правоохранители пришли на помощь пожилому водителю-переселенцу из Донбасса. Старенькая машина мужчины, в которой он перевозил свои вещи, в частности кур и собаку, не выдержала путешествия и сломалась.

Транспорт отбуксировали на СТО, чтобы отремонтировать. Об этом рассказали в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вся жизнь в одной машине. Представьте на минутку, линия фронта стремительно приближается к вашему дому, сначала в Донецкой области, а затем и на Черниговщине... Места, в котором возможно выросли вы и ваши дети. Место, где каждый клочок земли напоминает о семье, теплые вечера и уют. Таких людей слишком много сейчас", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, 70-летний мужчина, переехав из Донбасса, с семьей поселился на Черниговщине, но враг догнал супругов и там. В результате российской атаки жена погибла, а пожилой украинец, собрав вещи в один старенький ВАЗ, двинулся в более безопасном направлении.

В машину поместилось самое дорогое – вещи, бытовая техника, 18 кур и собака. К сожалению, машина не выдержала дальнего путешествия и в конце концов сломалась. В столице растерянного мужчину заметил прохожий и обратился к патрульным.

Полицейские Алина Яцюк, Иван Гавриленко, Артур Чайка и Олег Задерей пообщались с мужчиной, поддержали, успокоили и помогли. Совместными усилиями отбуксировали старую легковушку в автосервис, чтобы украинец мог починить авто и двинуться дальше.

"Спасибо заявителю за внимательность и неравнодушие. Именно с таких поступков начинается настоящая забота друг о друге", - добавили в пресс-службе.

