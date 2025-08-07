Вступил в ряды ВСУ в первые дни войны: стало известно о смерти военного из Киевской области Евгения Миняйлова. Фото

Трагически оборвалась жизнь мужественного военного из Броваров Киевской области, солдата Евгения Миняйлова. Сердце защитника Украины остановилось 2 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

На щите

"Трагическая весть... 2 августа 2025 года трагически оборвалась жизнь старшего солдата Евгения Миняйлова", – говорится в сообщении.

Защитник Украины вступил в ряды ВСУ в первые дни войны. Проходил службу в должности оператора в роте радиоэлектронной борьбы. После боевой травмы был переведен в Житомир в ремонтно-восстановительную бригаду.

Похоронят Героя в Броварах на Старом кладбище.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Вовк. Сердце храброго украинского воина остановилось 3 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

