На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Вовк. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Вовк. Сердце храброго украинского воина остановилось 3 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк, старший солдат Игорь Вовк (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Жизнь защитника Украины оборвалась 3 августа во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

Что известно о Герое

Игорь Владимирович Вовк служил старшим разведчиком роты специальной разведки одной из воинских частей. Воин до конца был верен военной присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного на фронте ранения умер полицейский из Борисполя Киевской области Иван Ланчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 августа.

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