Война забирает наших защитников: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Савиных. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Андрей Савиных. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 сентября.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Маркушин.

Печальная весть

"Между тем война продолжается и забирает наших защитников. Завтра Герой Андрей Савиных возвращается в Ирпенскую общину на щите. Андрей вместе с женой последние восемь лет проживал в Михайловке-Рубежовке. Работал водителем автопогрузчика на предприятии "Терминал-М", – говорится в сообщении.

В мае 2023 года Герой стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил старшим наводчиком минометного взвода 3-го штурмового батальона. К сожалению, 28 сентября воин погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области, защищая наше государство. Ему был всего 41 год.

"От всей Ирпенской общины – искренние соболезнования семье, жене, собратьям, односельчанам и близким Защитника", – добавил Маркушин.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Гоголев Киевской области Юрий Лысенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 19 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!