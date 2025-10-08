Был боевым медиком: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Лысенко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Гоголев Киевской области Юрий Лысенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 19 февраля.

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Гоголев будет прощаться с Героем... Лысенко Юрий Викторович, сержант, старший боевой медик егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб 19 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Улаклы, Волновахского района Донецкой области.

Церемония прощания состоится 9 октября в селе Гоголев, улице Киевской на площади в парк Славы в 10:50. Похоронят воина на Алле славы центрального кладбища.

Герои войны в Украине

На Харьковщине 30 сентября остановилось сердце мужественного военного из Белой Церкви Киевской области Вячеслава Олейника. Воин до конца оставался верным украинскому народу.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

