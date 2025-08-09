Водитель перепутала педали: в полиции Киева рассказали детали ДТП с участием легковушки в ТЦ Ocean Plaza. Фото

Правоохранители привлекли к административной ответственности водительницу легковушки, которая в Голосеевском районе Киева, выезжая с парковки в середину торгового центра, совершила ДТП. Как оказалось, авария произошла из-за того, что женщина перепутала педали.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. К счастью, никто не погиб.

Что известно

Как напомнили в пресс-службе, авария произошла в Голосеевском районе Киева, где водитель легковушки на скорости въехала в помещение торгового центра.

"Водитель автомобиля Mazda, выезжая с паркинга торгового центра, спутала тормозную педаль с педалью газа, повредила стену торгового центра и заехала внутрь. Инспекторы составили на рулевую соответствующие административные материалы. Уважаемые водители, будьте внимательными и осторожными, управляя транспортными средствами", – призвали в пресс-службе.

Что предшествовало

В Киеве в пятницу, 8 августа, внедорожник Mazda белого цвета въехал с парковки через стекло в помещение ТЦ Ocean Plaza. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

