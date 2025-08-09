В Киеве пьяный водитель-иностранец элитного внедорожника устроил масштабное ДТП: есть пострадавшая. Фото

В Святошинском районе Киева водитель-иностранец, по информации следствия, спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого пострадала женщина. Как оказалось, нарушитель ПДД сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в Святошинском районе на Берестейском проспекте. Как предварительно установили полицейские, водитель Range Rover, 27-летний иностранец, столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля Renault, который в пробке остановился впереди.

"От удара внедорожник в неуправляемом состоянии столкнулся еще с тремя автомобилями: Renault, Dodge и DAF. В результате ДТП 31-летняя пассажирка Range Rover с многочисленными переломами была госпитализирована", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали виновника ДТП – Как оказалось, последний сел за руль навеселе. В его крови обнаружили 1,50 промилле алкоголя. По факту ДТП с пострадавшей, совершенного в состоянии опьянения, открыто уголовное производство (ч. 2. ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ситуация с аварийностью

