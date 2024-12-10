Во время отключения света есть вода и освещение: Кличко показал многоэтажку, которая получила отличие 'Энергостойкий дом Киева'. Фото

В Днепровском районе столицы многоэтажное здание первым получило отличие "Энергостойкий дом Киева". Теперь при отключениях электроэнергии здесь, в частности, работают лифт, а также насосы холодного и горячего водоснабжения.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. В городе работает несколько программ по повышению энергостойкости.

"Многоэтажка в Днепровском районе столицы первой получила отличие "Энергостойкий дом Киева". С помощью города жители установили солнечную электростанцию, инверторы. Теперь в доме при выключении электричества работают насосы холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы на отопление, лифт, освещение в коридорах, интернет", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что в столице все больше домов, независимо от формы управления, пользуются городскими программами для повышения энергостойкости – всего их в городе работает четыре. Сейчас в Киеве уже выполнили более 2,5 тысяч проектов. Это энергоэффективные работы, приобретение резервных источников питания, капремонты в домах.

По словам Киевского городского головы, только солнечные электростанции уже установили более 10 многоэтажек, и их количество растет.

"А более 300 домов проделали необходимые работы и не зависят от отключений электроэнергии. Жители установили мини-электростанции, генераторы, накопительные устройства. При отключениях света в домах есть отопление, водоснабжение, работают лифты", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство энергетики обновило инструкции по графикам отключения электроэнергии. Новые правила могут начать действовать с нового года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!