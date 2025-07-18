Виталий Кличко показал, как на Виноградаре в Киеве демонтируют МАФы: большинство стоит без надлежащих документов. Фото

В Киеве продолжают убирать МАФы – сейчас эти работы идут в Подольском районе на Виноградаре. На местах скопления киосков впоследствии коммунальщики обустроят зеленые зоны.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. После завершения работ город получит более 3000 кв. м высвобожденного пространства.

"Проверил, как идет демонтаж временных сооружений, который недавно начали на одной из крупнейших торговых локаций Виноградаря – проспектах Василия Порика и Свободы. Все владельцы МАФов заранее получили официальные уведомления от инспекторов благоустройства о необходимости демонтажа. Часть предпринимателей обращалась с заявлениями о его отсрочке и брала обязательства осуществить эти работы собственными силами", – рассказал Кличко.

По словам мэра, на сегодня работники КП "Киевблагоустройство" уже демонтировали 12 сооружений, освободив почти 200 м² территории. Ее в ближайшее время благоустроят и обустроят общественное пространство.

Всего на участке уберут около 300 МАФов. Большинство из них уже не соответствуют требованиям и стоят на территории общего пользования без надлежащих документов. По предварительным оценкам, после завершения работ город получит более 3000 м² высвобожденного пространства.

"Это позволит обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и комфортный доступ к остановкам общественного транспорта, улучшить обзорность и безопасность на перекрестках, восстановить озеленение и благоустройство территории", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева коммунальщики демонтировали МАФы вблизи станции метро "Житомирская". Киоски здесь стоят около 20-30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!