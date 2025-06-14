Стояли около 20-30 лет: в Киеве возле станции метро "Житомирская" начали убирать МАФы. Фото
В Святошинском районе Киева коммунальщики начали процесс демонтажа МАФов вблизи станции метро "Житомирская". Ларьков здесь стоят около 20-30 лет.
В дальнейшем здесь создадут общественное пространство для киевлян и гостей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамент территориального контроля города Киева.
Так, в Киеве стартовал демонтаж ларьков возле станции метро "Житомирская". Здесь начались работы по сносу 35 МАФов, которые установили на зеленой зоне рядом с пешеходным переходом, срок действия разрешительных документов которых уже завершился.
"Эти МАФы стояли здесь около 20-30 лет и вы можете увидеть их состояние. Они не ремонтировались и не содержались. Мы получали множество жалоб - они мешали движению пешеходов, транспорта, перекрывали обзор и создавали риск ДТП", – отметил директор Департамента Михаил Будилов.
В пресс-службе добавили, что всех владельцев МАФов заранее предупредили о демонтаже и они были к этому готовы. Далее ожидается наведение благоустройства на освобожденной территории и создание нового общественного пространства для киевлян и гостей столицы.
Как сообщал OBOZ.UA, в столице продолжается демонтаж МАФов, которые размещены с нарушением законодательства. Также Киев внедряет открытую процедуру аукционного распределения мест для предпринимательской деятельности.
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