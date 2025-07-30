Вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Евдокимова. Фото
Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Андрей Евдокимов. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 19 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Сегодня Белоцерковская громада прощается с земляком – солдатом Андреем Евдокимовым (1991 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины погиб 19 мая во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Муравка Покровского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.
Что известно о Герое
Андрей Сергеевич Евдокимов служил водителем инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения одной из воинских частей. Воин был верен военной присяге украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.
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