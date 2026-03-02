Ведал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Киевщины Роман Казаков. Фото

На Покровском направлении 2 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Роман Казаков. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, старший солдат Роман Казаков (2001 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был номером обслуги миномета минометного взвода одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 2 февраля в результате боевых действий возле населенного пункта Белицкое Покровского района Донецкой области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Ковтун. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Михайловки-Рубежовки Киевской области Виталий Жлобин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 февраля.

