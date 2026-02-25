Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Виталий Жлобин. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Михайловки-Рубежовки Киевской области Виталий Жлобин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 февраля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"Ирпенская община потеряла на войне своего Защитника. 18 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе Большой Рыбицы Сумской области погиб житель Михайловки-Рубежовки, солдат Виталий Жлобин", – говорится в сообщении.

Герой родился 17 сентября 1980 года в Михайловке-Рубежовке, учился в местной школе. Проходил службу оператором беспилотных летательных аппаратов.

Побратимы вспоминают Виталия как ответственного и надежного воина – человека, на которого всегда можно было положиться. До последнего оставался верным Военной присяге и украинскому народу.

"Родные вспоминают Героя как доброго и искреннего человека, настоящего патриота своей общины и Украины. У Виталия остались дочь, мама и брат", – добавила Макеева.

