Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Ковтун. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Ковтун. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 21 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области погиб солдат Сергей Ковтун", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 8 апреля 1996 года в Боярке. После учебы в школе получил среднее специальное образование агента по организации туризма. Работал баристой в столичных заведениях питания. Трудолюбие было главной чертой его характера. Он не боялся трудностей и находил настоящую радость в работе, вдохновляя окружающих своей настойчивостью и жизненной силой.

Сергей стал в ряды Национальной гвардии Украины 24 июня 2024 года. Был оператором беспилотных летательных аппаратов бригады НГУ "Рубеж". Побратимы вспоминают его как надежного товарища, который никогда не подводил и до последнего вздоха оставался верным присяге.

"В скорби остались родные: мать, отец, любимая девушка. Память о Сергее Ковтуне вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Михайловки-Рубежовки Киевской области Виталий Жлобин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!