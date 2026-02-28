Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Ковтун. Фото

УкраїнськаУКР
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Ковтун. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 21 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области погиб солдат Сергей Ковтун", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 8 апреля 1996 года в Боярке. После учебы в школе получил среднее специальное образование агента по организации туризма. Работал баристой в столичных заведениях питания. Трудолюбие было главной чертой его характера. Он не боялся трудностей и находил настоящую радость в работе, вдохновляя окружающих своей настойчивостью и жизненной силой.

Сергей стал в ряды Национальной гвардии Украины 24 июня 2024 года. Был оператором беспилотных летательных аппаратов бригады НГУ "Рубеж". Побратимы вспоминают его как надежного товарища, который никогда не подводил и до последнего вздоха оставался верным присяге.

"В скорби остались родные: мать, отец, любимая девушка. Память о Сергее Ковтуне вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Михайловки-Рубежовки Киевской области Виталий Жлобин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 февраля.

