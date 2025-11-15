В центре Киева провели акцию 'Пустые стулья' в поддержку заключенных и пленных журналистов и художников. Фото и видео

В Киеве в субботу, 15 ноября, в Международный день заключенного писателя состоялась ежегодная акция "Пустые стулья". Она посвящена поддержке, в частности, журналистов, которые пропали без вести, были заключены или находятся в плену.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Правозащитные организации до сих пор получают сообщения о преследовании работников СМИ на оккупированных территориях и их заключении.

Так, 15 ноября, в 12:00 на Софийской площади состоялась акция, во время которой установили символическую инсталляцию из пустых стульев с именами заключенных, пленных и пропавших без вести журналистов, авторов, художников и правозащитников.

По данным Института массовой информации, сегодня в заключении находятсяпо меньшей мере 26 гражданских украинских медийщиков и один журналист-комбатант.

Всего 119 медийщиков погибли с начала полномасштабного российского вторжения, по данным Института массовой информации. Из них 15 – при исполнении профессиональных обязанностей, 14 – как гражданские жертвы и 90 – как участники боевых действий.

К акции присоединились Максим Буткевич, правозащитник, журналист, общественный деятель, военнослужащий, который находился в плену с июня 2022 по октябрь 2024 года. Журналист Дмитрий Хилюк, находившийся в российской неволе с марта 2022 года по август 2025-го. А также Ление Умерова – крымскотатарская активистка, которую удерживали в российской неволе в течение декабря 2022 – сентября 2024 года.

Кроме того, пришла Юлия "Тайра" Паевская, военнослужащая, волонтер, поэтесса и общественный деятель, которая была в российском плену с 16 марта по 17 июня 2022 года. А также присоединился Владислав Есипенко, гражданский журналист-фрилансер, внештатный корреспондент Крымской редакции "Радио Свобода", которого российские оккупанты удерживали в заключении с марта 2021 года по 20 июня 2025 года.

