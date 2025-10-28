Пресс-офицер 24 ОМБр спас от российского дрона нидерландскую журналистку в Константиновке. Видео

В Константиновке Донецкой области российский FPV-дрон пытался атаковать съемочную группу, которая фиксировала последствия атаки РФ на Свято-Успенский храм. БПЛА противника сбил офицер отделения коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Олег Петрасюк.

Видео дня

Этим он спас жизнь журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad, которую сопровождали военные, и своих побратимов. Об этом рассказали на официальной странице бригады в Facebook.

Там опубликовали видео сбития вражеского беспилотника. Это был большой FPV-дрон на оптоволокне.

"Это произошло во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad. Репортер фиксировала разрушения Свято-Успенского храма вследствие обстрела оккупантов. В это время вражеский FPV пытался атаковать съемочную группу. Офицер отделения коммуникации 24 бригады Олег Петрасюк вовремя заметил дрон противника и попал в него из автомата", – сказано в сообщении.

Когда военные и нидерландская журналистка зашли внутрь храма, офицер посоветовал не задерживаться на этом месте, так как российские FPV должны были обязательно вернуться.

К сожалению, так повезло не всем медийщикам. На Днепропетровщине трое журналистов немецкого издания Welt получили ранения в результате атаки российского беспилотника "Ланцет". Дрон попал в автомобиль военных во время съемок видео с украинским подразделением ПВО.

Продюсер телеканала Иван получил ранения обеих ног в результате осколочного поражения и был доставлен в больницу. Главный репортер Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили легкие травмы.

Из-за этого вражеского удара погиб украинский военный, еще один военнослужащий получил тяжелое ранение, вследствие которого ему ампутировали ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в Киеве попрощались с журналисткой Еленой Губановой и оператором Евгением Кармазиным. Они погибли в Краматорске в результате удара вражеского беспилотника "Ланцет".

Жертв российских атак среди работников СМИ становится все больше. 3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка.

