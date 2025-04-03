В сети вспомнили, каковы были первые трамваи Киева на конной тяге. Архивные фото и история

Первый общественный транспорт Киева – конный трамвай появился в далеком 1891 году. Он сразу стал популярен, хотя и имел несколько существенных минусов.

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Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Kyiv Vibe Журнал города". Затем животных заменил электрический и даже паровой транспорт.

"В 1880-е годы популярным общественным транспортом был конный трамвай на рельсах. Впрочем, у него было множество минусов. Трамвай двигался ну очень медленно, кабину трясло в разные стороны, а пассажиров в шутку называли "сорок мучеников", – рассказали в сообществе.

В сообществе добавили, что это был очень тяжелый труд для лошадей – крутые подъемы преодолевали не все, и часто травмировались или погибали. За день работы меняли 10 животных, поэтому наиболее гуманные жители ходили пешком.

"Муки кончились с появлением электрического трамвая в 1892 году. Наконец-то от несчастных животных отцепиться, а люди могли без угрызений совести доехать в самые популярные точки города", – добавили в сообществе.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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