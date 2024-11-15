В сети показали одни из первых фото Киева: улицы узнать невозможно

Фотография, как более или менее доступный способ фиксации реальности, возникла в конце 1830-х годов. И почти сразу же технология попала на украинские земли.

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Доказательством этого служат фотоснимки Киева, сделанные в 1860-е годы – пожалуй, одни из самых старых кадров, снятых в украинской столице. Эти кадры опубликовала Facebook-страница "Клуб коренного киевлянина".

По имеющимся данным, эти снимки сделал фотограф из Англии, имя которого неизвестно. И на его фотографиях трудно узнать город, который сейчас превратился в европейский мегаполис.

На фото можно узнать Свято-Михайловский златоверхий собор до его уничтожения большевиками. Он был достаточно точно воспроизведен во время реконструкции.

Также узнаваем пейзаж правого берега, ведь над ним одиноко возвышается колокольня Киево-Печерской лавры. Сейчас из-за высотной застройки она больше не является доминантой старого города.

Вполне знаком также вид на Андреевского спуска на Андреевскую церковь. Улица в те годы была также замощена брусчаткой. Однако на ней стояло немало деревянных домиков.

Еще один кадр, который узнают любители истории Киева, это Богоявленский собор Братского монастыря на Подоле. В 1935 году он тоже был уничтожен большевиками – разобран, а на его месте затем обустроили плац для муштры курсантов Киевского военно-морского политического училища.

Остальные кадры показывают большей частью деревянную застройку города, которая не сохранилась до наших дней.

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