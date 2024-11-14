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Каким был столичный кинотеатр "Киев" более 70 лет назад: архивное фото

Елена Былим
Жизнь столицы
3 минуты
1,2 т.
Каким был столичный кинотеатр 'Киев' более 70 лет назад: архивное фото

Первые кинотеатры начали появляться в Киеве еще в начале 1900-х годов. Одним из первых был кинотеатр "Экспресс", размещавшийся на Крещатике, 38. Это был самый большой кинотеатр в столице.

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Его основал австрийский предприниматель Антон Шанцер, заведение было настоящей роскошью для своего времени: просторное фойе, колонны, большая люстра, удобные красные кресла и украшающие экран скульптуры нимф.

История кинотеатра "Киев"

Каким был столичный кинотеатр "Киев" более 70 лет назад: архивное фото

Впоследствии стали появляться и другие кинозалы, среди которых был и кинотеатр "Киев" (расположен на Большой Васильковской, 19). Он был начат в 1952 году. "Киев" стал одним из самых известных заведений культурной жизни столицы. Современная архитектура и образцовые технические решения сделали его одним из главных кинотеатральных заведений Украины.

В соцсетях показали, как выглядел кинозал заведения с начала его открытия:

Каким был столичный кинотеатр "Киев" более 70 лет назад: архивное фото
Каким был столичный кинотеатр "Киев" более 70 лет назад: архивное фото

В начале 2000-х кинотеатр "Киев" пережил масштабную реконструкцию, первую за полвека. Обновление стартовало в 2000 году и охватило все залы и помещения заведения. В марте 2002 года для зрителей вновь открылся Красный зал на 290 мест, а в январе 2003 года обновленный Синий зал, рассчитанный на 328 зрителей. С этого времени кинотеатр стал предлагать посетителям лучшие фильмы мирового кинематографа.

Каким был столичный кинотеатр "Киев" более 70 лет назад: архивное фото

Особое внимание при реконструкции уделили техническому оснащению залов. Благодаря звуковой системе Dolby Digital EX зрители могли наслаждаться реалистичными звуковыми эффектами, создавая эффект присутствия в каждом фильме. В "Синем зале" добавили тыловой канал, а новый экран английского производства позволяет добиться высокой контрастности изображения.

В залах также обновили кресла, установив удобные итальянские сиденья с подлокотниками и подставками для попкорна и напитков, а между рядами увеличили расстояние до 110 см. Кроме того, помещение кинотеатра и зала оборудовано современной системой кондиционирования, что обеспечивает комфортные условия для зрителей.

Закрытие заведения

В 2019 году истек срок аренды кинотеатра "Киев" с ООО "Культурный центр Кинотеатр Киев", и несколько компаний изъявили желание взять его в аренду. 15 апреля 2019 года киносеть Cinema City победила в аукционе, предложив арендную плату в размере 2169253 гривен ежемесячно. Срок новой аренды составляет 10 лет, и с этого времени кинотеатр работал под управлением новых арендаторов.

7 июня 2019 года кинотеатр "Киев" прекратил работу после того, как здание кинотеатра "Киев" передали новому арендатору. В 2021 году Хозяйственный суд Киева вернул помещение кинотеатра предыдущему арендатору, которым было ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев".

В июне 2022 года в столичной прокуратуре сообщили, что из-за убытков более чем в 22 млн гривен будут судить чиновников Департамента коммунальной собственности г. Киева и директора КП "Киевкинофильм".

В прокуратуре заявили, что в 2019 году чиновник столичного Департамента коммунальной собственности и директор КП "Киевкинофильм" заключили договор с частным обществом по аренде помещений кинотеатра "Киев", который предполагал, что аренда будет составлять 2,1 млн гривен (без НДС) в месяц. Однако арендатор пригласил проверку состояния здания кинотеатра и впоследствии созданная комиссия составила незаконный акт "о приостановлении выполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра".

Каким был столичный кинотеатр "Киев" более 70 лет назад: архивное фото

С 2019 года и по сей день здание кинотеатра "Киев" резвится, кинотеатр является памятником архитектуры местного значения, поэтому его целевое назначение нельзя изменить – согласно действующему законодательству.

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