Каким был столичный кинотеатр 'Киев' более 70 лет назад: архивное фото

Первые кинотеатры начали появляться в Киеве еще в начале 1900-х годов. Одним из первых был кинотеатр "Экспресс", размещавшийся на Крещатике, 38. Это был самый большой кинотеатр в столице.

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Его основал австрийский предприниматель Антон Шанцер, заведение было настоящей роскошью для своего времени: просторное фойе, колонны, большая люстра, удобные красные кресла и украшающие экран скульптуры нимф.

История кинотеатра "Киев"

Впоследствии стали появляться и другие кинозалы, среди которых был и кинотеатр "Киев" (расположен на Большой Васильковской, 19). Он был начат в 1952 году. "Киев" стал одним из самых известных заведений культурной жизни столицы. Современная архитектура и образцовые технические решения сделали его одним из главных кинотеатральных заведений Украины.

В соцсетях показали, как выглядел кинозал заведения с начала его открытия:

В начале 2000-х кинотеатр "Киев" пережил масштабную реконструкцию, первую за полвека. Обновление стартовало в 2000 году и охватило все залы и помещения заведения. В марте 2002 года для зрителей вновь открылся Красный зал на 290 мест, а в январе 2003 года обновленный Синий зал, рассчитанный на 328 зрителей. С этого времени кинотеатр стал предлагать посетителям лучшие фильмы мирового кинематографа.

Особое внимание при реконструкции уделили техническому оснащению залов. Благодаря звуковой системе Dolby Digital EX зрители могли наслаждаться реалистичными звуковыми эффектами, создавая эффект присутствия в каждом фильме. В "Синем зале" добавили тыловой канал, а новый экран английского производства позволяет добиться высокой контрастности изображения.

В залах также обновили кресла, установив удобные итальянские сиденья с подлокотниками и подставками для попкорна и напитков, а между рядами увеличили расстояние до 110 см. Кроме того, помещение кинотеатра и зала оборудовано современной системой кондиционирования, что обеспечивает комфортные условия для зрителей.

Закрытие заведения

В 2019 году истек срок аренды кинотеатра "Киев" с ООО "Культурный центр Кинотеатр Киев", и несколько компаний изъявили желание взять его в аренду. 15 апреля 2019 года киносеть Cinema City победила в аукционе, предложив арендную плату в размере 2169253 гривен ежемесячно. Срок новой аренды составляет 10 лет, и с этого времени кинотеатр работал под управлением новых арендаторов.

7 июня 2019 года кинотеатр "Киев" прекратил работу после того, как здание кинотеатра "Киев" передали новому арендатору. В 2021 году Хозяйственный суд Киева вернул помещение кинотеатра предыдущему арендатору, которым было ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев".

В июне 2022 года в столичной прокуратуре сообщили, что из-за убытков более чем в 22 млн гривен будут судить чиновников Департамента коммунальной собственности г. Киева и директора КП "Киевкинофильм".

В прокуратуре заявили, что в 2019 году чиновник столичного Департамента коммунальной собственности и директор КП "Киевкинофильм" заключили договор с частным обществом по аренде помещений кинотеатра "Киев", который предполагал, что аренда будет составлять 2,1 млн гривен (без НДС) в месяц. Однако арендатор пригласил проверку состояния здания кинотеатра и впоследствии созданная комиссия составила незаконный акт "о приостановлении выполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра".

С 2019 года и по сей день здание кинотеатра "Киев" резвится, кинотеатр является памятником архитектуры местного значения, поэтому его целевое назначение нельзя изменить – согласно действующему законодательству.

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