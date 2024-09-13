В сети показали, какой была зима в Киеве в конце 1966-го – в начале 1967 года. Фото с испорченной пленки

Зима в Киеве раньше была очень снежной. Благодаря старой пленке, которая хоть и испорчена, но сохранила несколько кадров, мы можем увидеть столицу Украины в конце 1966 – начале 1967 годов.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был центр столицы более полувека назад.

"Похоже, это заснеженный Крещатик 1966 года (возможно уже 67). К сожалению, пленка испорчена. Фото Ранчукова", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть, какой была зима в те годы, а также жителей и транспорта Киева.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

В Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали построение неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня немногие из жителей столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотой можно было насладиться, катаясь на трамвае, сочетавшем "нижнюю" и "верхнюю" части города.

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