В сети показали, как выглядела в начале 1930-х годов уничтоженная большевиками уникальная Железная церковь. Фото

В начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его возвели из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

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Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Храм был самым маленьким в городе, но имел значительный приход из около 7 тысяч верующих.

"Железная церковь на Галицкой площади была уничтожена большевиками в 1931 году прошлого века. Снимок Церкви Иоанна Златоуста (Железной церкви) на Галицкой площади был сделан в 1890-х годах", – говорится в сообщении.

Как отметили в паблике, в XVII веке деревянная церковь Иоанна Златоуста располагалась в Старом городе на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской. Согласно планам развития Киева в середине XIX века, церковь планировали перенести в другой район.

В 1931 году Наркомат образования решил, что церковь не имеет исторической ценности, и в 1934 году она была снесена. Официальной причиной демонтажа была "реконструкция трамвайных путей". Сегодня на месте бывшей церкви находится сквер справа от Киевского цирка, а о храме напоминает только расположенная рядом улица под названием Златоустовская.

Церковь Иоанна Златоуста – православный храм в Киеве на Галицкой площади (место известно еще как Евбаз – Еврейский базар), построенный в 1871 году и разрушенный в 1930-е годы. Первая в Российской империи церковь, построенная из чугуна.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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