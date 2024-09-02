Увидеть красоту на трамвае: в сети показали, как выглядела "Киевская Швейцария" в 1900-х годах. Архивные фото

Сегодня немногие жители столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотой можно было насладиться, катаясь на трамвае, сочетавшем "нижнюю" и "верхнюю" части города.

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Архивные снимки и история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта линия общественного транспорта не сохранилась до наших дней.

"Киев. Репьяхов Яр и район нынешнего Подольского спуска. Эта местность называлась "Киевская Швейцария", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что маршрут "Киевской Швейцарии" был построен в 1904-1906 году и послужил очень удобным транспортом, чтобы добраться из Нижнего Киева в его верхнюю часть. Трамвай объединял тогдашнюю Кирилловскую площадь (недалеко от стадиона "Спартак") и район Лукьяновки. Местность, где проходил маршрут этой уникальной линии, до сих пор называют Репьяхов Яр.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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