В сети показали настоящую жизнь Киева в 1950-х годах глазами английского туриста. Фото

Фотографии, сделанные иностранными туристами, являются одной с возможностей увидеть, как выглядел Киев в разные годы. Например, в 1950-х столицу Украины посетил английский путешественник, сделавший несколько фото, не ставших жертвой советской цензуры.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Они уникальны, потому что сохранили дух города тех лет.

"Интересный факт. Туристам, которым согласовывали доступ в СССР (как сейчас, например, в Северную Корею), удавалось делать интересные уличные фото, без цензуры. Рискованно, можно было загреметь в каталажке. Потом эти плёнки они вывозили на родину, где они и публиковались. В настоящее время такие архивные фото были оцифрованы и выкладываются в сеть. На них – реальная жизнь в тот период. Киев, 1950-е, глазами английского туриста/путешественника", – говорится в сообщении.

Напомним, Бессарабская площадь в Киеве возникла в начале XIX века как торговая площадь, куда приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии. Мало кто знает, что раньше на ее месте существовало кладбище, основанное лютеранской общиной столицы.

Русановка в Киеве – первый жилой массив, который построили на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!