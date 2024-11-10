В сети показали, каким был НСК 'Олимпийский' 1960-х. Архивное фото

НСК "Олимпийский" – главная спортивная арена Украины, ставшая узнаваемой и яркой визитной карточкой столицы. Ранее на этом месте был Республиканский стадион, история которого началась еще столетие назад. Мало кто знает, что сначала арена называлась "Красный стадион им. Льва Троцкого", а в 1978-1980 годах стадион реконструирован во второй раз для подготовки к Олимпийским играм.

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Спортивная арена претерпела несколько масштабных реконструкций. В сети показали, каким был НСК "Олимпийский" в 1960-е годы.

Днем создания стадиона считают 12 августа 1923 – тогда на стадионе имени Троцкого были проведены соревнования. Первый проект спортивной арены был разработан молодым инженером Л. И. Пильвинским, а южными и восточными трибунами выступали склоны Черепановой горы.

В 1924 году оборудовали футбольное поле 120х70 метров, обустроили беговые дорожки, разместили раздевалки и душевые.

В 1935 году советская власть объявила конкурс на реконструкцию, который выиграл Михаил Гречина – его проект назывался "Украинский республиканский стадион".

Второе торжественное открытие планировалось на 22 июня 1941 года, но именно в тот день началась война. Официально арену открыли во времена оккупации, 12 июля 1942 года. Прямые бомбардировки арена не претерпела, случались лишь случайные попадания отдельных снарядов.

25 июня 1944 г. после освобождения Киева торжественно открыли отстроенный стадион, а полная реконструкция затянулась почти на пять лет.

Ставшие ставшие визитной карточкой колонны построили летом 1954 года. Установили также 45-метровые металлические башни с 320 решетчатыми прожекторами.

Вторая капитальная реконструкция стадиона была начата в 1966 году. Основной целью явилось сооружение второго яруса трибун, репортерского комплекса над верхним ярусом западной трибуны, трамплина для прыжков на лыжах, электронных табло.

Киевский стадион стал самым большим по емкости трибун в Советском Союзе и Европе.

В 1996 году "Республиканский стадион" стал Национальным спортивным комплексом "Олимпийский", а в 2008-2011 годах проходила реконструкция стадиона с целью проведения Евро-2012.

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