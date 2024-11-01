В сети показали, как выглядело первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева. Архивные фото

Первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева строили в 1868–1870 годах. К сожалению, она не сохранилась до наших дней, но благодаря фотолюбителям мы можем оценить ее красоту.

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Старые фото опубликовали в сообществе "Группа История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каковы были главные ворота столицы около столетия назад.

"Центральный железнодорожный вокзал Киева", – говорится в сообщении.

На старых фотографиях можно увидеть, каким было первое здание вокзала.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла. Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 годах для обслуживания железных дорог "Киев - Балта" и "Киев - Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция тогда была в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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