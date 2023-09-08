В сети показали, каким был Киев в объективе кинодокументалиста в 1971 году. Архивное видео

Киев всегда привлекал фотографов и документалистов своей красотой и архитектурой. В 1971 году один из операторов установил свою камеру на авто и совершил путешествие по правому берегу столицы Украины.

Видео дня

Уникальная киносъемка была опубликована в сообществе "Всемирный клуб киевлян" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город 52 года назад (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киев прекрасен во все времена и времена года. Перенесемся в год 1971-й", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть центр Киева, Центральный железнодорожный вокзал, Бессарабский рынок, Подол, в частности Почтовую площадь, Берестейский проспект и другие локации.

Напомним, первая очередь Киевского метрополитена, участок Святошино-Броварской линии протяженностью 5,2 км, был открыт 6 ноября 1960 года. И с тех пор столичное метро постоянно развивалось и расширялось. Это были разные виды работ – на земле и под землей, а благодаря усилиям документалистов мы можем увидеть эти исторические кадры.

Столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в 1880-х – город зелени, без многоэтажных застроек, активно развивавшийся и увеличивавшийся в размерах. В эти годы в продажу в магазины поступили открытки с самыми лучшими видами на столичные улицы и другие локации.

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