Киевские хроники метрополитена: уникальные кадры строительства столичной подземки. Фото и видео

Первая очередь Киевского метрополитена, участок Святошино-Броварской линии протяженностью 5,2 км, была открыта 6 ноября 1960 года. И с тех пор столичное метро постоянно развивалось и расширялось. Это были разные виды работ – на земле и под землей, и благодаря усилиям документалистов мы можем увидеть эти исторические кадры.

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Уникальные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Сегодня столичная подземка насчитывает 52 станции (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В Киеве идея создания подземной железной дороги впервые возникла в 1884 году. Проект, представленный к рассмотрению городской управы руководителем Юго-Западных железных дорог Дмитрием Андриевским, предусматривал создание железнодорожных тоннелей от пристани на Днепре до железнодорожного вокзала.

Тоннель должен был углубиться в днепровский склон вблизи Почтовой площади и выйти на поверхность у Бессарабки. Здесь планировали построить новый пассажирский вокзал, а тот, что был за рекой Лыбидь, – превратить в товарную станцию. Однако городская управа отклонила этот проект.

К идее метростроения в Киеве вернулись в 1944 году. В апреле 1949 года приказом Министерства путей сообщения был создан "Киевметрострой", и в том же году началось строительство подземки.

6 ноября 1960 года была открыта первая очередь Киевского метрополитена – участок Святошино-Броварской линии протяженностью 5,2 км с пятью станциями от "Вокзальной" до "Днепра". При строительстве тоннелей первой очереди было использовано 660,4 тыс. кубометров бетона и железобетона, на облицовку станций и вестибюлей ушло около 7300 м² гранита и мрамора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Однако в 1850-х годах здесь у фонтана с народным названием "Чудовище" ночевали бродяги, а также бродили домашние животные.

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