В сети показали, как выглядело второе здание Десятинной церкви в Киеве в 1890-х годах. Фото

Десятинная церковь в столице считается первым каменным храмом Киевской Руси. Благодаря неизвестному фотолюбителю до нас дошел снимок 1890-го второго здания храма.

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Старое фото опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Остатки фундамента этого монументального здания охраняются законом и являются памятником национального значения.

"Новая Десятинная церковь, 1890-е годы. Была снесена большевиками в 1928 году", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно посмотреть здание храма и его наружное убранство, а также увидеть Андреевскую церковь.

Десятинная церковь или Церковь Успения Пресвятой Богородицы – христианская церковь, возведенная на Старокиевской горе в Киеве в 989-996 годах. Посвящена Успению Пресвятой Богородицы. Считается первым каменным храмом Киевской Руси – его первое здание было разрушено во время монгольского штурма Киева войсками хана Батыя в 1240 году.

15 июля 1842 г. новую Десятинную церковь Рождества Пресвятой Богородицы освятили митрополит Киевский Филарет, архиепископ Житомирский Никанор и епископ Смоленский Иосиф. Именно это здание в конце 1920-х годов уничтожили большевики.

Напомним, первым высотным сооружением в истории Киева был небоскреб Гинзбурга. Его строительство обошлось в 1,5 млн рублей российской империи, а для возведения использовали 12 млн кирпичей.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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