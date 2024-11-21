Лифты и 12 млн кирпичей для строительства: каким был первый небоскреб Киева. Архивные фото

Первым высотным сооружением в истории Киева был небоскреб Гинзбурга. Строительство этого здания стоило 1,5 млн рублей российской империи, а для его возведения использовали 12 млн кирпичей.

Видео дня

Историю и старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Сейчас на его месте находится гостиница "Украина".

"В 1912 году Киев получил свой первый небоскреб – грандиозное сооружение Льва Гинзбурга. Здание высотой 67,5 метра стало сенсацией, поражая горожан своими масштабами. Небоскреб имел 90 квартир с первыми в Киеве лифтами Otis, роскошную лепнину на фасаде и террасы с видом на город", – говорится в сообщении.

Грандиозное здание построили по проекту одесских архитекторов Минкуса и Троупянского, использовав 12 миллионов кирпичей и более 1,5 млн рублей. Огромное здание стояло на улице Институтской – над Крещатиком, занимая целый квартал, а его башню со шпилем часто принимали за церковную баню.

Она была одним из самых высоких жилых сооружений в мире того времени, уступая лишь нескольким небоскребам в США, Германии, Канаде и Аргентине. Она стала символом амбиций Киева как современного европейского города, открытого к новым технологиям и архитектурным решениям.

Когда в столице установилась советская власть, небоскреб Гинзбурга был национализирован и перепрофилирован в коммунальные квартиры. Сам Лев Гинзбург потерял все свое имущество и, лишенный прежнего благополучия, умер в бедности в 1926 году.

К величайшему сожалению, столица фактически потеряла монументальное здание в 1941 году. Советские спецслужбы, взорвавшие центр Киева – небоскреб получил значительные повреждения. Впоследствии его остатки демонтировали, а история этого сооружения осталась в памяти киевлян как один из символов эпохи прогресса и инноваций.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!