В сети показали, как выглядели Подол и Днепр в Киеве в 1964 году. Фото французского ученого

В 1964 году известный французский ученый Жак Дюпакье на автомобиле отправился в путешествие по тогдашнему СССР. Среди городов, посетивших иностранец, был Киев – виды Подола и Днепра он снял на цветную пленку.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Киев – заметки Киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эти локации выглядят по-другому.

"1964 год. Киев. Разделение. Днепр. Таким его увидел француз Жак Дюпакье", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть набережную, Пешеходный мост и остров Труханов.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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