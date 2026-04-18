США нарушили обещание и снова отменили санкции на российскую нефть

В ночь на 18 апреля Минфин США еще на 30 дней приостановил санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем. В частности, ведомство предоставило лицензию №134B, которая в течение указанного срока позволяет финансовые операции с российской нефтью.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Минфина США. Приказ и лицензия подписаны главой ведомственного управления контроля за иностранными активами Брэдли Т. Смитом.

"Управление по контролю за иностранными активами OFAC Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию №134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", – указано в заявлении Минфина.

Что предшествовало

Министерство финансов США еще в прошлом месяце ввело отсрочку действия санкций в отношении российской нефти, чтобы снизить цены на энергоресурсы после блокады Ираном Ормузского пролива. Временное разрешение, которое позволяло странам покупать часть подсанкционной нефти и нефтепродуктов РФ, действовало с середины марта до 11 апреля. Оно касалось того сырья, которое успели загрузить на танкеры до 12 марта, то есть которое уже было в море.

Решение объясняли попыткой стабилизировать мировые цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива.

А уже 16 апреля министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом дом заявил, что Соединенные Штаты "не будут возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть".

Первый раз ослабление санкций против РФ произошло после телефонного разговора между Трампом и Путиным 9 марта и последующего визита российского специанального посланника Кирилла Дмитриева в США.

Кроме этого, Соединенные Штаты сняли санкции со 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находилась в море. Американское правительство убеждало, что благодаря этому "иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь результатом будет стабилизация мировых цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!