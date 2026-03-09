В сети показали, как выглядели два самых известных храма Киева в 1870 году. Уникальное фото

Андреевская и Десятинная церкви безусловно являются важной частью истории Киева. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как выглядели оба храма в 1870-м году.

Архивный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Вид на Андреевскую и Десятинную церкви. 1870 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть оба храма, один из которых не сохранился до наших дней. А также как раньше выглядело пересечение Андреевского спуска и нынешних улиц Владимирская и Андреевская.

Стоит добавить, что Десятинная церковь на снимке – не оригинальное здание (уничтожена в 1936 году коммунистами). Она была "восстановлена" в 1842 году на том же месте. Первое каменное сооружение было уничтожено в декабре 1240 года, когда орды хана Батыя захватили Киев.

Есть гипотеза, что стены храма обвалились от ударов монгольских стенобитных машин. Также существует предположение, что стены обвалились под весом людей, искавших убежища на крыше и конструкциях сооружения.

Немного истории

Река Лыбидь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.

В Киеве на Зверинце до 1918 года существовали артиллерийские склады и фортификационные укрепления. Однако 6 июня здесь возник пожар, который вызвал масштабные взрывы и навсегда вошел в историю столицы Украины, как одна из крупнейших техногенных катастроф.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском парке Киева сохранился путь, которому уже около 200 лет. "Танковая дорога", а речь идет именно о ней, пролегает вдоль живописного леса и, по неподтвержденным данным, ранее использовалась для подъема военной техники и оборудования.

