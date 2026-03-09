УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сети показали, как выглядели два самых известных храма Киева в 1870 году. Уникальное фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
462
В сети показали, как выглядели два самых известных храма Киева в 1870 году. Уникальное фото

Андреевская и Десятинная церкви безусловно являются важной частью истории Киева. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как выглядели оба храма в 1870-м году.

Видео дня

Архивный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Вид на Андреевскую и Десятинную церкви. 1870 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть оба храма, один из которых не сохранился до наших дней. А также как раньше выглядело пересечение Андреевского спуска и нынешних улиц Владимирская и Андреевская.

В сети показали, как выглядели два самых известных храма Киева в 1870 году. Уникальное фото

Стоит добавить, что Десятинная церковь на снимке – не оригинальное здание (уничтожена в 1936 году коммунистами). Она была "восстановлена" в 1842 году на том же месте. Первое каменное сооружение было уничтожено в декабре 1240 года, когда орды хана Батыя захватили Киев.

В сети показали, как выглядели два самых известных храма Киева в 1870 году. Уникальное фото

Есть гипотеза, что стены храма обвалились от ударов монгольских стенобитных машин. Также существует предположение, что стены обвалились под весом людей, искавших убежища на крыше и конструкциях сооружения.

В сети показали, как выглядели два самых известных храма Киева в 1870 году. Уникальное фото

Немного истории

Река Лыбидь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.

В Киеве на Зверинце до 1918 года существовали артиллерийские склады и фортификационные укрепления. Однако 6 июня здесь возник пожар, который вызвал масштабные взрывы и навсегда вошел в историю столицы Украины, как одна из крупнейших техногенных катастроф.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском парке Киева сохранился путь, которому уже около 200 лет. "Танковая дорога", а речь идет именно о ней, пролегает вдоль живописного леса и, по неподтвержденным данным, ранее использовалась для подъема военной техники и оборудования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe