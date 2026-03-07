В Киеве до сих пор можно увидеть уникальную 'Танковую дорогу', которой около 200 лет. История и фото

В Голосеевском парке Киева сохранился путь, которому уже около 200 лет. "Танковая дорога", а речь идет именно о ней, пролегает вдоль живописного леса и, по неподтвержденным данным, ранее использовалась для подъема военной техники и оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального природного парка Голосеевский. Сегодня это это это любимая трасса для велосипедных ускоренных спусков.

Что известно

"Если вы спросите жителей Голосеевского района Киева, знают ли они, где расположена "Танковая дорога" в Голосееве, то большинство ответит, что не знают. Поэтому мы решили посвятить этот очередной краеведческий очерк о земле НПП "Голосеевский" интересному памятнику ландшафта и истории – "Танковой дороге", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, так называемая "Танковая дорога" начинается от плотины между прудами Спортивным и Гнилым, что на Дидоровском ручье, и идет в сторону правого берега, на лесную возвышенность, среди липовой рощи. Она, как известно из документов Исторического архива, была высажена монастырской братией Голосеевской пустыни еще во второй половине ХѴІІІ века.

Дорога поднимается дугой от поймы на плато в районе хутора Самбурки на перепад высот примерно 50 метров. Характерной особенностью является то, что дорога находится в глубоком желобе с почти вертикальными склонами. Если идти по лесу напрямик, то неожиданно можно увидеть ров глубиной почти 5 метров.

По неподтвержденным данным, это название пошло со времен Второй мировой войны от прямого использования этой дороги. По ней поднимали пушки, боекомплект и оборудование, а возможно и танки, в августе 1941 года.

"Но история этой дороги уходит в более давние времена, на 200-летнее расстояние. Исследуем картографические материалы 1842 и 1865 годов, которые хранятся в библиотеке Вернадского. Видим древний путь сообщения города с монастырскими скитами и хуторами через современные улицы Элана Голубого, далее через Ореховатский путь", – уточнили в парке.

Однако, отмечается, что "Танковая дорога" – это отрезок, фрагмент вышеупомянутой "грунтовки", дорожной сети Голосеева. Это пример многовековой службы одних и тех же маршрутов, путей, связей между населенными пунктами, хуторами. Сейчас она используется в качестве прогулочной тропы. Путешествуя по этому месту, будьте осторожны, ведь это любимая трасса для велосипедных ускоренных спусков.

