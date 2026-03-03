Взорвалось 2 млн снарядов: история крупнейшей техногенной катастрофы в центре Киева в 1918 году. Уникальные фото

В Киеве на Зверинце до 1918 года существовали артиллерийские склады и фортификационные укрепления. Однако 6 июня здесь возник пожар, который вызвал масштабные взрывы и навсегда вошел в историю столицы Украины, как одна из крупнейших техногенных катастроф.

Архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в соцсети Facebook. Причины трагедии до сих пор не установлены.

Взгляд в прошлое

"Пожар на Зверинце в Киеве. Историческая фотофиксация большой трагедии", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, масштабная техногенная катастрофа произошла 6 июня 1918 года. Тогда пожар на артиллерийских складах вызвал взрыв около 2 миллионов боеприпасов.

К сожалению, погибло более 200 человек, около 1,5 тысячи были ранены, а 10 тысяч киевлян остались без жилья.

В результате катастрофы Зверинец был уничтожен почти дотла, а взрывы ощущались в близлежащих районах. Точную причину трагедии установить не удалось, однако рассматривались версии нарушения правил безопасности или диверсия.

"Правительство Украинского Государства выделило 500 тыс. рублей на помощь пострадавшим. Это была одна из крупнейших техногенных катастроф в истории Украины того периода", – добавили в сообществе.

