В сети показали, как выглядела одна из старейших площадей Киева в 1920-х годах. Архивные фото

Контрактовая площадь является одной из старейших в Киеве и известна со времен Киевской Руси. В 1920-х годах неизвестные фотолюбители сделали серию фото, благодаря которым мы можем увидеть, какой была эта местность тогда.

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Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Локация существенно изменилась за столетие.

"Архивные фото Контрактовой площади. 1920-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, какова была площадь в те годы, как и чем торговали на этой локации, а также обычных жителей Киева.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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