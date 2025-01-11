В сети показали, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века на картинах украинского художника. Фото

Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, который был одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, которая сильно изменила эту локацию.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни этот район столицы выглядит совсем иначе.

"Еще в конце XIX века Оболонь была тихим пригородом Киева с пастбищами для коров. Это подтверждают картины Сергея Светлославского. Все изменилось со строительством гавани в 1898 году, которое дало толчок развитию района", – добавили в сообществе.

Сергей Иванович Светославский – украинский художник-пейзажист и карикатурист. В 1905 году организовал Киевскую художественную студию, где свое образование продолжили более сорока бывших студентов Киевского художественного училища, отчисленные за свое участие в студенческих беспорядках. Являлся одним из основателей Общества киевских художников.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В далеком 1962 году власти Киева планировали дальнейшее развитие метрополитена, который к тому времени уже работал несколько лет. Тогда хотели построить только две ветки.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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