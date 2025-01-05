Только две ветви: в сети показали, как планировали строить метро Киева в 1962 году. Уникальная карта

В далеком 1962 году власти Киева планировали серьезное развитие метрополитена, который к тому времени уже работал несколько лет. Тогда хотели построить всего две ветки.

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Старые фото опубликовали в Facebook-странице сообщества " Фотозагадки Киева из прошлого ". Столичная подземка начала свою работу 6 ноября 1960 года.

"1962 год", – говорится в подписи к карте.

На опубликованном снимке мы можем увидеть, что в то время станции некоторых линий подземки планировали строить немного по-другому. В частности, это касается "синей ветви" – после "Контрактовой площади" должна быть следующая станция не "Тараса Шевченко", а "Стадион Спартак". "Зеленой ветви" тогда в планах метростроевцев - не было, не говоря уже линии на Троещину.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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