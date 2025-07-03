В сети показали, как выглядела настоящая 'Киевская Швейцария' в 1907 году. Архивное фото

В свое время Репьяхов яр на Лукьяновке очень ценился жителями столицы, благодаря его трамвайному маршруту, который работал только летом и пролегал через местность под названием "Киевская Швейцария". Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как она выглядела в 1907 году.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта местность выглядит совсем иначе.

"Лукьяновка, 1907 год. По Репьяховому яру в сторону Куреневки едет трамвай – маршрут, который работал только летом и считался одним из самых живописных в Киеве", – говорится в сообщении.

В сообществе отметили, трамвайная колея проходила по узкой долине, которую киевляне называли "Киевской Швейцарией". Здесь царила тишина, были крутые склоны, деревянные заборы, пруды и огороды.

Сегодня эта местность почти исчезла из памяти, но кое-что из ее старого вида до сих пор узнается – например, купола Кирилловской церкви на горизонте. В перелеске под ней – следы совсем другого Киева.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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