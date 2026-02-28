В сети показали, как выглядел зимний Киев во время немецкой оккупации в 1940-х годах. Архивные фото

Во время Второй мировой войны Киев в течение двух лет находился под немецкой оккупацией. Благодаря старым фото, мы можем увидеть, как тогда выглядел город зимой, в частности уничтоженный взрывами центр.

Архивные снимки и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Восстановительные работы в столице продолжались до начала 1950-х.

"Зимний Киев времен немецкой оккупации. 1940-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядел, в частности, центр столицы Украины.

Отметим, 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские и захватили немецкие войска. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов.

6 ноября 1943 года советская власть вернула себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в частности из-за подрывов, которые совершили советские партизаны.

