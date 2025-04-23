В сети показали, как выглядел вечерний Киев в 1970-80-х годах. Архивные фото

Прогулки по вечернему Киеву всегда были любимым видом досуга не только для жителей аллей гостей города. Благодаря работам фотографии профессионалов мы можем погрузиться в атмосферу столицы Украины в 1978-80-е годы.

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Старые снимки опубликовали на странице сообщества "Ukrainian Modernism" в социальной сети Facebook. Некоторые локации на фото сильно изменились до наших дней.

"Киев вечерний в 1970-1980 годах", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно узнать Майдан Незалежности, Мариинский парк, Галицкую площадь и другие известные локации.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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