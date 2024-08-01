К сожалению, не сохранился: как выглядел трамвайный павильон на Европейской площади Киева в 1920-х годах. Фото

Первая трамвайная линия в Киеве была открыта в далеком 1892 году, и с тех пор электротранспорт в столице Украины постоянно развивался и расширялся. К сожалению, не маршруты сохранились до наших времен, как, например, те, что пролегали в районе современной Европейской площади в 1920-х годах.

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Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Тогда вагоны были значительно меньше.

"Европейская площадь, 1920-е годы. Трамвайный павильон", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что раньше здесь пролегала трамвайная линия, связывавшая Подол и Крещатик. На фото можно увидеть остановку киевского электротранспорта.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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