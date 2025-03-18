С 1941 по 1943: как выглядел Киев во время немецкой оккупации. Уникальные фото

Во время Второй мировой войны Киев более двух лет находился под германской оккупацией. Благодаря уникальным фото мы можем увидеть, каким был город с 1941 по 1943 год.

Видео дня

Архивные снимки на своей странице в ЖЖ опубликовал пользователь alearh. Можно увидеть, каким был город более 80 лет назад.

Серия фото "Киев под немецкой оккупацией", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть Центральный железнодорожный вокзал, центр столицы, в частности, уничтоженный взрывами Крещатик, взорванный советскими войсками мост Евгений Бош и временный деревянный мост Шарнхорста, построенный немецкими оккупантами.

Отметим, 19 сентября 1941 г., во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские и захватили немецкие войска. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. 6 ноября 1943 года советские власти вернули себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в частности из-за взрывных работ советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

Напомним, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!